Il Comune di Mortara ha già la sua nuova guida: il dottor Giorgio Franco Zanzi, prefetto a riposo, ha assunto l’incarico di commissario prefettizio conferitogli dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini. Nato a Varese nel 1953, ha iniziato la sua carriera al Ministero dell’Interno nel 1982 e nel 2009 è stato nominato prefetto di Verbania e due anni dopo di Varese. Lo scorso anno ha rivestito l’incarico di commissario prefettizio di Binago (Como). Tra gli altri incarichi ricoperti il dottor Zanzi è stato anche segretario generale della Provincia di Varese e amministratore straordinario del Parcolimpico srl società che ha operato nell’ambito dell’organizzazione della Olimpiade invernale di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivato il commissario. Mortara volta pagina. In attesa della primavera