Arriva una mostra semipermanente alla Rocca dopo la riapertura post-sisma

Ferraratoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I resti dell'Ippogrifo, in fondo, non sono la fine di qualcosa, ma l'inizio di un nuovo sguardo su di sé". Questo è l'incipit che muove la nuova esposizione artistica di Daniele Cestari, 'I Resti dell'Ippogrifo', programmata da sabato 11 ottobre alla Rocca Possente di Stellata, edificio simbolo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

