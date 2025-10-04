Arriva Sport City Day Il benessere al centro

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BASTIA UMBRA – Approda oggi a Bastia Umbra, ed è la prima volta, lo Sport City Day, l’evento nazionale promosso dalla Fondazione Sportcity: una giornata interamente dedicata alla cultura sportiva e al benessere, che trasformerà il centro cittadino in una grande palestra a cielo aperto. Guardando alla Repubblica del Movimento, un’idea di comunità fondata sul legame tra sport, vita e ambiente. A partire dalle ore 14, in Piazza Mazzini e Piazza Cavour, l’inaugurazione darà il via a un ricco programma di attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza: dimostrazioni delle associazioni sportive locali, incontri di boxe e discipline da ring, gare ed esibizioni, un workshop dedicato alla longevità attiva, spazi informativi sull’alimentazione sana e sui corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arriva sport city day il benessere al centro

© Lanazione.it - Arriva Sport City Day. Il benessere al centro

In questa notizia si parla di: arriva - sport

Pontecagnano Faiano, il Ke’e Beach si trasforma in un villaggio dello sport sotto le stelle: arriva il “Ke’e Sport Village”

Cittadella dello sport a San Giusto. Dopo il calcio arriva il beach volley

Aversa, arriva la 1ª “Biciclettata ad Aversana”: sport, inclusione e divertimento per tutta la città

arriva sport city dayArriva Sport City Day. Il benessere al centro - Piazza Mazzini e piazza Cavour, dalle 14 di oggi, saranno una palestra a cielo aperto. Da lanazione.it

SportCity Day arriva anche a Rieti: la manifestazione in programma il 21 settembre - Arriva a Rieti lo “SportCity Day”, manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione SportCity, che si tiene in contemporanea domenica 21 settembre in numerose Città italiane. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arriva Sport City Day