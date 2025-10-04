Arriva Sport City Day Il benessere al centro
BASTIA UMBRA – Approda oggi a Bastia Umbra, ed è la prima volta, lo Sport City Day, l’evento nazionale promosso dalla Fondazione Sportcity: una giornata interamente dedicata alla cultura sportiva e al benessere, che trasformerà il centro cittadino in una grande palestra a cielo aperto. Guardando alla Repubblica del Movimento, un’idea di comunità fondata sul legame tra sport, vita e ambiente. A partire dalle ore 14, in Piazza Mazzini e Piazza Cavour, l’inaugurazione darà il via a un ricco programma di attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza: dimostrazioni delle associazioni sportive locali, incontri di boxe e discipline da ring, gare ed esibizioni, un workshop dedicato alla longevità attiva, spazi informativi sull’alimentazione sana e sui corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arriva - sport
Pontecagnano Faiano, il Ke’e Beach si trasforma in un villaggio dello sport sotto le stelle: arriva il “Ke’e Sport Village”
Cittadella dello sport a San Giusto. Dopo il calcio arriva il beach volley
Aversa, arriva la 1ª “Biciclettata ad Aversana”: sport, inclusione e divertimento per tutta la città
Un evento da non perdere! Il nuovo ciclo formativo Sport Injury & Recovery arriva a Bari il 15 novembre. Impostazione multimodale del recupero funzionale avanzato nello sport: strategie nutrizionali e miglioramento della composizione corporea, approccio fisi - facebook.com Vai su Facebook
?#Milan scatenato per #Sinner: arriva il commento social dopo la vittoria a Pechino - X Vai su X
Arriva Sport City Day. Il benessere al centro - Piazza Mazzini e piazza Cavour, dalle 14 di oggi, saranno una palestra a cielo aperto. Da lanazione.it
SportCity Day arriva anche a Rieti: la manifestazione in programma il 21 settembre - Arriva a Rieti lo “SportCity Day”, manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione SportCity, che si tiene in contemporanea domenica 21 settembre in numerose Città italiane. ilmessaggero.it scrive