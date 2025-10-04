arriva sport city day il benessere al centro

BASTIA UMBRA – Approda oggi a Bastia Umbra, ed è la prima volta, lo Sport City Day, l’evento nazionale promosso dalla Fondazione Sportcity: una giornata interamente dedicata alla cultura sportiva e al benessere, che trasformerà il centro cittadino in una grande palestra a cielo aperto. Guardando alla Repubblica del Movimento, un’idea di comunità fondata sul legame tra sport, vita e ambiente. A partire dalle ore 14, in Piazza Mazzini e Piazza Cavour, l’inaugurazione darà il via a un ricco programma di attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza: dimostrazioni delle associazioni sportive locali, incontri di boxe e discipline da ring, gare ed esibizioni, un workshop dedicato alla longevità attiva, spazi informativi sull’alimentazione sana e sui corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

