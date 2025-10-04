Arrestato all’aeroporto d’Abruzzo un ricercato internazionale | era latitante dal 2022
È atterrato all’aeroporto d’Abruzzo nel pomeriggio del 2 ottobre con un volo proveniente da Tirana, ma ad attenderlo non c’erano solo i familiari. Un cittadino albanese di 31 anni, ricercato a livello internazionale, è stato arrestato dalla polizia di frontiera subito dopo il suo arrivo allo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: arrestato - aeroporto
Rapisce la figlia e la porta in Tunisia, arrestato al rientro in aeroporto a Tessera. La mamma: «Non so più nulla della mia bambina, speriamo parli»
In due la violentano mentre il fidanzato viene immobilizzato: arrestato il 19enne tunisino boss delle baby gang. Era nascosto nell'aeroporto Allegri
Aeroporto di Pisa: arrestato con l’accusa di spaccio internazionale di droga
