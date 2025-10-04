Arrestato all’aeroporto d’Abruzzo un ricercato internazionale | era latitante dal 2022

È atterrato allaeroporto d’Abruzzo nel pomeriggio del 2 ottobre con un volo proveniente da Tirana, ma ad attenderlo non c’erano solo i familiari. Un cittadino albanese di 31 anni, ricercato a livello internazionale, è stato arrestato dalla polizia di frontiera subito dopo il suo arrivo allo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

