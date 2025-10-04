Die vittorie consecutive per lo Schalke 04, due sconfitte invece per l’Arminia Bielefeld. Questa semplice annotazione, sommata ai 5 punti di vantaggio che possono vantare gli ospiti in classifica dopo sette giornate, rende molto bene la situazione. Gli Knappen sono tornati? Forse è presto per dirlo, quello che possiamo dire al momento è che dopo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arminia Bielefeld-Schalke 04 (domenica 05 ottobre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici