Sono entrate una per mano alla mamma e l’altra al papà. D’altra parte, se le due piccole oggi ci sono un po’ è anche grazie al Centro nazionale di adroterapia oncologica. "Quando mi sono ammalato, mi ero fidanzato da poco – ha raccontato Ariol Xhakolli –. Indossavo una fedina di fidanzamento che dovevo togliere prima delle terapie. La consegnavo a una dottoressa e le ripetevo che quell’anello era molto importante per me. Era la mia speranza, dovevo guarire per sposare la donna della mia vita. E così è stato, ora abbiamo due bambine". Ariol Xhakolli non può dimenticare i giorni prima d’iniziare la terapia, quando temeva non farcela: "Ho portato al Cnao tutti i referti – ha aggiunto – e mi hanno chiamato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ariol e quelli che ce l’hanno fatta: "Grazie a voi sono qui con due figlie"