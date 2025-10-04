Arezzo sporco e vincente a Rimini | Varela la decide ma che sofferenza!
Siamo tornati da Rimini sporchi, stanchi. ma con tre punti d’oro in tasca! Rimini 0 – Arezzo 1. Che dire? Per quasi mezz’ora non si è visto nulla: palloni buttati via senza idee, il “calice de’ Cesare” andato in frantumi, pressione continua degli avversari. Solo qualche spunto: al 20’ Pattarello calcia fuori, al 25’ D’Agostini di testa impegna Venturi, poi al 28’ Chierico colpisce il palo approfittando di un pasticcio difensivo dei padroni di casa. Lì un po’ di sfortuna, un po’ di imprecisione, e il primo tempo si chiude senza lampi. Nella ripresa si vivacizza qualcosa: al 62’ entrano Varela, Iaccarino e Meli. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - sporco
ArezzoTv. . Truffa sui centri migranti, nel mirino dei Nas anche una struttura nell'Aretino - facebook.com Vai su Facebook
Varela affonda il Rimini e l'Arezzo capolista prende il largo in attesa del Ravenna che gioca domenica - 2): Vitali; Bellodi, Capac, Piccoli (dal 41’ st Moray), D’Agostini, Longobardi, De Vitis (dal 20’ st Fiorini), Asmussen (dal 1’ st Leoncini), Falasco (dal 20’ st Bassol ... Scrive corrierediarezzo.it
Calcio, al Neri il Rimini viene sconfitto di misura dalla capolista Arezzo - Il testacoda non regala colpi di scena: la capolista Arezzo espugna il Romeo Neri di misura grazie al gol di Varela nella ripresa. Scrive riminitoday.it