Arezzo sporco e vincente a Rimini | Varela la decide ma che sofferenza!

Siamo tornati da Rimini sporchi, stanchi. ma con tre punti d’oro in tasca! Rimini 0 – Arezzo 1. Che dire? Per quasi mezz’ora non si è visto nulla: palloni buttati via senza idee, il “calice de’ Cesare” andato in frantumi, pressione continua degli avversari. Solo qualche spunto: al 20’ Pattarello calcia fuori, al 25’ D’Agostini di testa impegna Venturi, poi al 28’ Chierico colpisce il palo approfittando di un pasticcio difensivo dei padroni di casa. Lì un po’ di sfortuna, un po’ di imprecisione, e il primo tempo si chiude senza lampi. Nella ripresa si vivacizza qualcosa: al 62’ entrano Varela, Iaccarino e Meli. 🔗 Leggi su Lortica.it

