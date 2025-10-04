Arezzo decide Varela Sofferenza e trionfo per scappare in testa
di Andrea Lorentini L’Arezzo sbanca nell’anticipo e allunga in testa mettendo pressione a Ravenna e Ascoli in campo tra oggi e domani. In Romagna matura la settima vittoria stagionale grazie ad un guizzo di Varela nel secondo tempo. Decisivo l’ingresso del portoghese nell’ultima mezz’ora, sempre più perfetto dodicesimo uomo o titolare aggiunto. Sul taccuino anche due legni (palo di Chierico e traversa di Iaccarino). Di positivo, oltre al risultato, l’aver mantenuto la porta inviolata, cosa che non accadeva dalla terza giornata. Bucchi aveva dovuto rinunciare in extremis sia a Renzi che De Col, fermati da un risentimento muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
