Arezzo Casa ha ospitato un incontro internazionale sull’abitare sociale
Arezzo, 4 ottobre 2025 – La città di Arezzo è stata sede di un incontro internazionale sull’inclusione sociale attraverso l’edilizia residenziale pubblica. Arezzo Casa Spa ha organizzato e ospitato i lavori del gruppo tematico “Social Integration” del network europeo Eurhonet che ha riunito i rappresentanti di diciotto enti di edilizia sociale e residenziale pubblica provenienti da Svezia, Germania, Austria, Regno Unito e Italia. Le tre giornate sono state dedicate alla condivisione e al confronto su buone pratiche, esperienze e progetti innovativi nel campo dell’housing sociale per sviluppare strategie per favorire la coesione e migliorare la qualità dell’abitare, offrendo anche un’importante vetrina promozionale e turistica per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - casa
Casa, Partirà da Arezzo un progetto sperimentale rivolto agli anziani con autonomia ridotta
Cortona, Arezzo Casa affitta tre fondi non abitativi
Arezzo Casa affitta tre fondi non abitativi
Arezzo ospita Rossano Sasso per la presentazione del libro “Il Gender non esiste. Giù le mani dai nostri figli”. Lunedì 6 ottobre, alle ore 18:00, presso la Casa dell’Energia in Via Leone Leoni ad Arezzo, si terrà la presentazione del libro di Rossano Sasso, dep - facebook.com Vai su Facebook
Trasferta in casa della ? Arezzo Stadio Comunale "Città di Arezzo" ore 17:30 @seriecofficial @SportGoverno @SporteSaluteSpA @EuropeanYouthEU #FinoallaFine #avantiCarpi - X Vai su X
Arezzo Casa ha ospitato un incontro internazionale sull’abitare sociale - Il gruppo “Social Integration” del network Eurhonet ha fatto tappa in città con professionisti da tutta Europa ... Come scrive lanazione.it
Arezzo guarda avanti: grande successo per il 1° Festival dell’Innovazione Urbana - Grande partecipazione ai due giorni alla Casa dell’Energia: cittadine e cittadini al centro del dibattito su servizi, sviluppo e sostenibilità. Segnala msn.com