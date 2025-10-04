Arezzo Casa ha ospitato un incontro internazionale sull’abitare sociale

Arezzo, 4 ottobre 2025 –  La città di Arezzo è stata sede di un incontro internazionale sull’inclusione sociale attraverso l’edilizia residenziale pubblica. Arezzo Casa Spa ha organizzato e ospitato i lavori del gruppo tematico “Social Integration” del network europeo Eurhonet che ha riunito i rappresentanti di diciotto enti di edilizia sociale e residenziale pubblica provenienti da Svezia, Germania, Austria, Regno Unito e Italia. Le tre giornate sono state dedicate alla condivisione e al confronto su buone pratiche, esperienze e progetti innovativi nel campo dell’housing sociale per sviluppare strategie per favorire la coesione e migliorare la qualità dell’abitare, offrendo anche un’importante vetrina promozionale e turistica per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

