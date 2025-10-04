Arezzo Casa e l' incontro internazionale sull’abitare sociale In città professionisti da tutta Europa

La città di Arezzo è stata sede di un incontro internazionale sull’inclusione sociale attraverso l’edilizia residenziale pubblica. Arezzo Casa Spa ha organizzato e ospitato i lavori del gruppo tematico “Social Integration” del network europeo Eurhonet che ha riunito i rappresentanti di diciotto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

