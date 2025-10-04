Arezzo arriva la prenotazione on line per Pap-Test e Citologia urinaria

Lanazione.it | 4 ott 2025

ARezzo, 4 ottobre 2025 –  Da lunedì 6 ottobre prenotazioni più semplici e rapide attraverso il portale Zerocode- Restano attivi gli sportelli CUP, le farmacie abilitate ei call center Da lunedì 6 ottobre cambiano le modalità di prenotazione per due esami diagnostici in tutta la provincia di Arezzo: il Pap-Test (codici 6961 e 7136) e la Citologia urinaria (codici 6957 e 6960). I cittadini potranno prenotare direttamente online, accedendo al portale zerocode.sanita.toscana.it e inserendo codice fiscale, numero di cellulare e numero della ricetta elettronica (NRE). 🔗 Leggi su Lanazione.it

