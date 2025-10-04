Area verde intitolata a San Giovanni Paolo II a 35 anni dalla visita del papa

Ferraratoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città estense omaggia San Giovanni Paolo II, nel trentacinquesimo anniversario della storica visita del pontefice nel territorio. Da sabato 4 ottobre, infatti, l'area verde di via Costanza Monti Perticari, è dedicata alla memoria di papa Wojtyla.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAlla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: area - verde

Riapre al pubblico l’area verde dell’Anfiteatro Romano

Via della Canapa, da area incolta a polmone verde

Montagne di rifiuti raccolte in pineta: giornata di bonifica dell’area verde

"Orvieto: Area verde di via Sesia intitolata a padre Edoardo Mearelli" - L'area verde di via Sesia a Sferracavallo, Orvieto, è stata intitolata a padre Edoardo Mearelli in una cerimonia con l'amministrazione comunale e i residenti. Come scrive lanazione.it

Orvieto: intitolata a padre Edoardo Mearelli l’area verde di via Sesia a Sferracavallo - Domenica scorsa si è tenuta la cerimonia alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Area Verde Intitolata San