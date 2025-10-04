Approvato il restauro della palazzina ex colonia Piacenza di Misano

Il Comune di Misano Adriatico ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della Palazzina Ex Colonia Piacenza situata in via Litoranea Nord, con affaccio diretto sull'arenile. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

