Approvato il disegno di legge contro il body shaming
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per l'istituzione della giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, in breve “body shaming”: la data scelta è il 16 maggio e l'obiettivo è sensibilizzare sulla gravità di questi comportamenti offensivi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approvato il disegno di legge per la stabilizzazione definitiva dei tribunali "minori", ora palla al parlamento
Scuole in prima linea contro la violenza sulle donne: tutte le novità del disegno di legge sul femminicidio approvato dal Senato. Cosa cambierà per dirigenti, docenti e studenti. TESTO
Disforia di genere, cosa dice il disegno di legge approvato dal Cdm
È stato approvato in Cdm il disegno di legge che delega il governo in materia di “energia nucleare sostenibile”. - facebook.com Vai su Facebook
Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che delega il Governo per l'inserimento dell'energia nucleare sostenibile nel mix energetico italiano, puntando a indipendenza energetica e decarbonizzazione. @ultimora_pol - X Vai su X
