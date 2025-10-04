Approvato il disegno di legge contro il body shaming

Veneziatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per l'istituzione della giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, in breve “body shaming”: la data scelta è il 16 maggio e l'obiettivo è sensibilizzare sulla gravità di questi comportamenti offensivi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: approvato - disegno

Approvato il disegno di legge per la stabilizzazione definitiva dei tribunali "minori", ora palla al parlamento

Scuole in prima linea contro la violenza sulle donne: tutte le novità del disegno di legge sul femminicidio approvato dal Senato. Cosa cambierà per dirigenti, docenti e studenti. TESTO

Disforia di genere, cosa dice il disegno di legge approvato dal Cdm

approvato disegno legge controApprovato il disegno di legge contro il body shaming - Semenzato: «Un segnale forte che lega istituzioni, scuola e società civile» ... Lo riporta veneziatoday.it

approvato disegno legge controIl 16 maggio sarà la Giornata nazionale contro il body shaming: il Senato ha approvato il disegno di legge - Si chiamerà la giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Approvato Disegno Legge Contro