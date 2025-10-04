Approvato il disegno di legge contro il body shaming

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per l'istituzione della giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, in breve “body shaming”: la data scelta è il 16 maggio e l'obiettivo è sensibilizzare sulla gravità di questi comportamenti offensivi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it