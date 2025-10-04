Appostamenti tra i boschi di Albavilla la polizia interviene al momento giusto | il pusher sorpreso con oltre 70 grammi di droga
Appostamenti della polizia di stato ieri pomeriggio nei boschi di Albavilla, e lo spacciatore non si è fatto attendere. Gli agenti della squadra mobile di Como, nelle loro postazioni di copertura, hanno osservato un insolito via vai di persone lungo via Molinara, zona da tempo monitorata per il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
