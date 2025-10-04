Appostamenti e minacce di morte all' ex compagna | per il 47enne scatta il divieto di avvicinamento

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone per un 47enne residente nella Saccisica il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex compagna (con conseguente applicazione del divieto di dimora) in quanto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: appostamenti - minacce

Tele90 - canale 98. . RIFIUTI | Musolino attacca De Luca: "Anziana messa alla berlina, no a minacce" - facebook.com Vai su Facebook

Appostamenti e minacce di morte all'ex compagna: per il 47enne scatta il divieto di avvicinamento - L’uomo, preso atto della decisione della donna di interrompere la relazione sentimentale durata sedici anni, ha cominciato a perseguitarla, presentandosi regolarmente sotto casa ogni venerdì e sabato ... padovaoggi.it scrive

Minaccia di morte l’ex compagna: “Ti do fuoco”, braccialetto elettronico per un imprenditore 30enne - Una donna ha denunciato alla polizia locale di Milano di essere perseguitata dall’ex compagno che le avrebbe anche rivolto minacce di morte. Da fanpage.it