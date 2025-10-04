Appartamento affittato in modo irregolare a migranti | multa da 6mila euro
Un vasto servizio di controllo sull'immigrazione è stato realizzato a Fondi dal commissariato di polizia e dall'Ispettorato territoriale del lavoro. Le verifiche si sono concentrate sia sul contrasto delle posizioni irregolari sia sul rispetto dei diritti e la tutela del lavoro.Le ispezioni si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: appartamento - affittato
Hai affittato il tuo appartamento ad inquilini poco seri e ora non sai se potrai fidarti di nuovo? Tranquillo sei nel posto giusto con MyStanza®! Ti aiutiamo nel ricavare una rendita fissa e continuativa. Affida a noi il tuo immobile e noi ce ne prenderemo cura per t - facebook.com Vai su Facebook