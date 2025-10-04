Anziani e burocrazia Auser | Così gli over 65 rischiano di essere tagliati fuori dai servizi

Roma, 4 ottobre 2025 – Anziani e burocrazia: nel labirinto ci perdiamo tutti ma chi è più in là con gli anni rischia di essere addirittura tagliato fuori dai servizi. Ne è convinto Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser, vuol dire una rete di “ 1.869 sedi sparse in tutta Italia, grazie alla quale aiutiamo le persone anche a compilare i moduli. E garantiamo, ad esempio, assistenza informatica. Perché oggi quasi tutto avviene attraverso l'online, anche per fare una visita, per fare una prenotazione, per qualsiasi cosa, per le pubbliche amministrazioni in generale. Si ricorre molto al sistema informatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anziani e burocrazia, Auser: “Così gli over 65 rischiano di essere tagliati fuori dai servizi”

In questa notizia si parla di: anziani - burocrazia

Viaggio in Italia con l'Auser. Il presidente: "Così aiutiamo gli anziani con la burocrazia"

` " " Ogni giornata è una corsa contro il tempo: lavoro, burocrazia, figli, genitori anziani. E tu che reggi tutto, senza mai fermarti. Alla sera ti ritrovi svuotata/o, senza aver avuto un minuto per resp - facebook.com Vai su Facebook

Anziani e burocrazia, Auser: “Così gli over 65 rischiano di essere tagliati fuori dai servizi” - 869 sedi in tutta Italia, accompagniamo le persone alle visite mediche perché non solo è complicato ... Si legge su quotidiano.net

Viaggio in Italia con l'Auser. Il presidente: "Così aiutiamo gli anziani con la burocrazia" - Domenico Pantaleo: "In tanti, per la complessità delle pratiche, rinunciano ai servizi. Secondo quotidiano.net