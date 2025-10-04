Anziana sequestrata Legata e imbavagliata per rubare oro e denaro Catturati i due banditi
Una novantenne sola in casa, sorpresa nel cuore della notte, imbavagliata e legata solo per pochi spiccioli e una catenina. È l’incubo che si è trasformato in realtà tra il 10 e l’11 settembre scorsi per un’anziana residente a Bellaria, finita nel mirino di due volti già noti alle forze dell’ordine. Un episodio da brividi, di quelli che lasciano segni profondi non solo sul corpo – la donna ha riportato gravi lesioni alle costole – ma anche e soprattutto a livello psicologico. Secondo le indagini dei carabinieri, a tendere l’agguato sarebbero stati un trentenne tunisino, irregolare sul territorio, e una quarantenne di Montebelluna, in provincia di Treviso, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: anziana - sequestrata
Anziana sequestrata e malmenata in casa dai ladri per poche centinaia di euro, catturati i topi d'appartamento
Notte di terrore per una 90enne bellariese che, tra il 10 e l'11 settembre scorso, è stata sequestrata in casa da due topi d'appartamento che hanno rovistato per tutta l'abitazione in cerca di oggetti di valore. La vittima, sorpresa nel sonno da un uomo e una don - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrata dai carabinieri un’automedica per anziani: il motivo https://ift.tt/qKHEbfo - X Vai su X