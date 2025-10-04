anziana sequestrata legata e imbavagliata per rubare oro e denaro catturati i due banditi

Una novantenne sola in casa, sorpresa nel cuore della notte, imbavagliata e legata solo per pochi spiccioli e una catenina. È l’incubo che si è trasformato in realtà tra il 10 e l’11 settembre scorsi per un’anziana residente a Bellaria, finita nel mirino di due volti già noti alle forze dell’ordine. Un episodio da brividi, di quelli che lasciano segni profondi non solo sul corpo – la donna ha riportato gravi lesioni alle costole – ma anche e soprattutto a livello psicologico. Secondo le indagini dei carabinieri, a tendere l’agguato sarebbero stati un trentenne tunisino, irregolare sul territorio, e una quarantenne di Montebelluna, in provincia di Treviso, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

