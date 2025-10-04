Antonio Marsano l' operaio morto mentre costruiva una vasca per l' acqua piovana

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cede il solaio durante la gettata di cemento: un operaio muore dopo un volo nel vuoto di circa tre metri. La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, sabato 4 ottobre, a Corsano (Lecce), lungo la via provinciale 187 che collega il comune al litorale di Novaglie: per Antonio Marsano non c'è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antonio - marsano

antonio marsano operaio mortoIncidente sul lavoro, operaio muore nel crollo di un solaio - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Scrive ilgazzettino.it

antonio marsano operaio mortoTravolto dal crollo di un solaio, muore operaio 55enne: Antonio costruiva una vasca per la raccolta dell'acqua piovana - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Marsano Operaio Morto