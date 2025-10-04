Antonio Italo Pisanò | Cura artigianalee innovazioneper essere leader
Dal movimento fluttuante dei cavallucci marini all?utilizzo dell?oleodinamica nella pesca professionale con il brevetto di speciali verricelli oleodinamici, utilizzati per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: antonio - italo
Cosa c'è dietro l'impennata del titolo del gruppo italo-francese guidato da giugno da Antonio Filosa. La spinta dei dati da Usa e Italia - facebook.com Vai su Facebook
Su Umberto Eco, Antonio Moresco, Maurizio Salabelle, Italo Calvino; ma anche Su editing e scrittura, Emanuele Severino, Pinocchio... “Su” è un libro di incontri, quelli fatti da @DarioVoltolini. L’intervista di Eleonora Barbieri su @ilgiornale - X Vai su X