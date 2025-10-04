Antonio Italo Pisanò | Cura artigianalee innovazioneper essere leader

Quotidianodipuglia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Dal movimento fluttuante dei cavallucci marini all?utilizzo dell?oleodinamica nella pesca professionale con il brevetto di speciali verricelli oleodinamici, utilizzati per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

antonio italo pisan242 cura artigianalee innovazioneper essere leader

© Quotidianodipuglia.it - Antonio Italo Pisanò: «Cura artigianalee innovazioneper essere leader»

In questa notizia si parla di: antonio - italo

Cerca Video su questo argomento: Antonio Italo Pisan242 Cura