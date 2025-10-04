Anticipo top in Versilia C’è Pietrasanta-Ponte
La quarta giornata del girone A di Promozione inizia oggi con l’anticipo (ore 15) fra Pietrasanta e Ponte Buggianese. La gara mette a confronto due squadre che hanno iniziato bene la stagione. I padroni di casa, guidati da Tocchini, hanno fin qui conquistato 7 punti, e sono reduci dalla convincente vittoria (1-3) ottenuta sul campo dello Jolo. Gli stessi punti li ha messi in cascina anche la formazione guidata da Falivena, che però ha impattato per 1-1 nell’ultimo turno col Montignoso, andato in gol nei minuti finali. Di sicuro i pontigiani vorranno conquistare un risultato positivo, per non perdere ulteriore terreno dal Cubino capolista del girone A di Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
