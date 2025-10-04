Anticipo Serie A Inter-Cremonese 4-1

19.53 L'Inter s'inserisce nel gruppo di testa Errore di Frattesi dopo pochi secondi, ma il risultato lo sblocca Lautaro al 6' su assist perfetto di Bonny.Inconsistente la reazione grigiorossa. Akanji, in fuorigioco,cancella il gol di Dimarco. E' comunque un tiro al bersaglio dell'Inter. Silvestri prodigioso su Mkhitaryan. Al 38' il raddoppio è di Bonny, testa su assist di Dimarco. Arrotandano lo stesso Dimarco (55') e Barella (57') entrambi su assist di Bonny Gol della bandiera cremonese all'87' con Bonazzoli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it