Anticipo Serie A Atalanta-Como 1-1

22.40 Atalanta e Como dividono la posta. Avvio serratissimo. Hien mura Douvikas rimediando a un errore di Ederson.Sull' altro fronte Samardzic (6') trova lo spazio in area e manda avanti l'Atalanta.Perrone salva sulla linea il tiro di Sulemana, Carnesecchi in uscita chiude Da Cunha.Al 19' il tirocross di Perrone beffa Carnesecchi e dà il pari al Como. A questo punto la gara rallenta. Chance per Lookman,Carnesecchi sicuro sul tiro dal limite di Da Cunha.Butez bravo sulla sventola di Maldini.Partita che procede a folate, il risultato non cambia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it