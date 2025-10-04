Anticipazioni Un Posto al Sole | Ferri sotto assedio in carcere Guido lotta per Mariella

Ferri affronta il peggio in carcere, Guido tenta il tutto per tutto con Mariella, Rossella riscopre Nunzio. Ecco cosa ci attende a Un Posto al Sole. Caos a Palazzo Palladini. Il clima si fa teso, le emozioni ribollono. Ogni scelta pesa, ogni gesto può cambiare tutto. Guido è stanco di aspettare. Non sopporta più il muro di silenzio di Mariella. Il tempo stringe, e lui vuole giocarsi il tutto per tutto. Niente mezze misure, niente scuse. Solo il cuore in mano e il coraggio di rischiare. Ma Mariella, ferita e sospettosa, non è pronta a lasciarsi andare. Il passato pesa. E il futuro? È tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

