Anticipazioni Ballando con le Stelle del 4 ottobre | Milly Carlucci sfodera la carta vincente

Dilei.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Missione: dare un boost agli ascolti di Ballando con le Stelle e accendere finalmente i motori della ventesima edizione. Ed è forse per questo che la seconda puntata di Ballando si preannuncia esplosiva, dopo la sfida “persa” contro Tu Sì Que Vales. Il risultato va portato a casa, e quindi Milly Carlucci, la conduttrice, si sposta alle 21.30. In onda prima di lei Stefano De Martino con Affari Tuoi, a cui va il compito di fare da traino alla Carlucci. Con non poche sorprese: ecco le anticipazioni della seconda puntata di Ballando del 4 ottobre. Ballando con le Stelle, anticipazioni del 4 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

anticipazioni ballando con le stelle del 4 ottobre milly carlucci sfodera la carta vincente

© Dilei.it - Anticipazioni Ballando con le Stelle del 4 ottobre: Milly Carlucci sfodera la carta vincente

In questa notizia si parla di: anticipazioni - ballando

Tú sí que vales, anticipazioni prime puntate: gli ospiti 'rubati' a Ballando, i giudici, le nuove sfide

Ballando con le stelle 2025, le anticipazioni di stasera, sabato 27 settembre

Anticipazioni Ballando con le stelle del 27 settembre, le novità della 20ª edizione

anticipazioni ballando stelle 4Ballando con le stelle 2025, le anticipazioni di stasera, sabato 4 ottobre - Cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 4 ottobre 2025? Segnala msn.com

anticipazioni ballando stelle 4Anticipazioni Ballando con le Stelle del 4 ottobre: Milly Carlucci sfodera la carta vincente - Milly Carlucci sfodera una serie di carte vincenti prima di questa seconda puntata di “Ballando”: le anticipazioni del 4 ottobre ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Ballando Stelle 4