Anticipazioni Ballando con le Stelle del 4 ottobre | Milly Carlucci sfodera la carta vincente

Missione: dare un boost agli ascolti di Ballando con le Stelle e accendere finalmente i motori della ventesima edizione. Ed è forse per questo che la seconda puntata di Ballando si preannuncia esplosiva, dopo la sfida "persa" contro Tu Sì Que Vales. Il risultato va portato a casa, e quindi Milly Carlucci, la conduttrice, si sposta alle 21.30. In onda prima di lei Stefano De Martino con Affari Tuoi, a cui va il compito di fare da traino alla Carlucci. Con non poche sorprese: ecco le anticipazioni della seconda puntata di Ballando del 4 ottobre. Ballando con le Stelle, anticipazioni del 4 ottobre 2025.

