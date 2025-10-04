Anni ’90 e il perché il classico Are You Afraid Of The Dark? non funzionerebbe oggi

l’evoluzione della horror per bambini in televisione: dagli anni ’90 ad oggi. Il genere horror dedicato ai più giovani ha avuto un periodo di grande popolarità negli anni ’90, caratterizzato da una vasta gamma di programmi che coniugavano suspense e paura in modo accessibile ai bambini. Questo filone, seppur meno frequente rispetto a quello destinato agli adulti, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo dell’epoca. In questo articolo si analizzano le caratteristiche principali di questa tendenza, con particolare attenzione a uno dei titoli più rappresentativi e duraturi: Are You Afraid of the Dark? la stagione d’oro dei programmi horror per bambini negli anni ’90. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

