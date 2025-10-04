Anne Hathaway e Adam Driver protagonisti di Alone at Dawn per Ron Howard

Anne Hathaway e Adam Driver reciteranno nel nuovo film di Amazon, Alone at Dawn, diretto da Ron Howard, il regista di film come Il codice Da Vinci (2006), A Beautiful Mind (2000) e Rush (1995). Hathaway e Driver ad oggi non hanno mai lavorato insieme prima d’ora, ma nel 2021 c’era la possibilità di farlo con il musical drammatico Annette. Purtroppo, a causa di conflitti di programmazione, Hathaway ha dovuto rinunciare. Come riportato da Deadline, il film drammatico Alone at Dawn della Amazon MGM Studios vedrà però ora protagonisti sia Adam Driver che Anne Hathaway, segnando questo come il primo progetto in cui le due star appariranno insieme sullo schermo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: anne - hathaway

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Anne Hathaway e il ritorno della commedia da 483 milioni di dollari su streaming dopo 14 anni

Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway festeggia il primo ciak: virale il TikTok con il maglione ceruleo

La chioma di Anne Hathaway, folta, ondulata, lunga, nuance chocolate, avvistata sul set de Il diavolo veste Prada 2, è così bella che persino Miranda Priestly approverebbe. Dentro e fuori lo schermo, protagonista alle sfilate e sui tappeti rossi, Anna Hathaway - facebook.com Vai su Facebook

La chioma di Anne Hathaway avvistata sul set de Il diavolo veste Prada 2, è così bella che persino Miranda Priestly approverebbe. Non vediamo l'ora di rivederla nei panni (e capelli) di Andy Sachs! - X Vai su X

Alone at Dawn: Adam Driver e Anne Hathaway protagonisti del nuovo film di Ron Howard - Alone at Dawn, il nuovo film del regista Premio Oscar Ron Howard, è tratto dall’omonimo libro di Dan Schilling e Lori Longfritz. Scrive cinematographe.it

Adam Driver e Anne Hathaway insieme per Ron Howard - Ron Howard non è estraneo all'idea di prendere storie vere e adattarle in incredibili esperienze in sala, e sembra aver trovato la prossima ... Da cinefilos.it