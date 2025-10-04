Anne Hathaway e Adam Driver protagonisti di Alone at Dawn per Ron Howard

Anne Hathaway e Adam Driver reciteranno nel nuovo film di Amazon, Alone at Dawn, diretto da Ron Howard, il regista di film come Il codice Da Vinci (2006), A Beautiful Mind (2000) e  Rush (1995). Hathaway e Driver ad oggi non hanno mai lavorato insieme prima d’ora, ma nel 2021 c’era la possibilità di farlo con il musical drammatico Annette. Purtroppo, a causa di conflitti di programmazione, Hathaway ha dovuto rinunciare. Come riportato da Deadline, il film drammatico Alone at Dawn della Amazon MGM Studios vedrà però ora protagonisti sia Adam Driver che Anne Hathaway, segnando questo come il primo progetto in cui le due star appariranno insieme sullo schermo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

anne hathaway adam driverAlone at Dawn: Adam Driver e Anne Hathaway protagonisti del nuovo film di Ron Howard - Alone at Dawn, il nuovo film del regista Premio Oscar Ron Howard, è tratto dall’omonimo libro di Dan Schilling e Lori Longfritz. Scrive cinematographe.it

