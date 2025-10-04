Anne Hathaway e Adam Driver nel film Alone at Dawn di Ron Howard

4 ott 2025

Il panorama cinematografico si prepara a una nuova produzione che vedrà protagonisti due attori di grande rilievo: Anne Hathaway e Adam Driver. Il film, intitolato Alone at Dawn, sarà diretto da Ron Howard, regista noto per capolavori come Il codice Da Vinci, A Beautiful Mind e Rush. La pellicola si basa su una storia vera, raccontando le imprese di un ufficiale dell'aeronautica militare. una collaborazione storica tra attrici e il debutto sul grande schermo insieme. una prima volta sul set per Hathaway e Driver. Anne Hathaway e Adam Driver non avevano mai condiviso un set prima d'ora.

anne hathaway adam driverAlone at Dawn: Adam Driver e Anne Hathaway protagonisti del nuovo film di Ron Howard - Alone at Dawn, il nuovo film del regista Premio Oscar Ron Howard, è tratto dall’omonimo libro di Dan Schilling e Lori Longfritz. Segnala cinematographe.it

anne hathaway adam driverAdam Driver e Anne Hathaway insieme per Ron Howard - Ron Howard non è estraneo all'idea di prendere storie vere e adattarle in incredibili esperienze in sala, e sembra aver trovato la prossima ... Da cinefilos.it

