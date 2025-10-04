Annamaria Bernardini De Pace è una avvocatessa e saggista conosciuta dal grande pubblico per essersi occupata della difesa di clienti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. Intervista da psicolinea.it, l’avvocatessa si è soffermata a parlare di amore rivelando: “credo che il Vero Amore esista e sia la forza che fa girare il mondo; sono anche convinta che il Vero Amore, e in genere i sentimenti, si esprimono al meglio quando c’è libertà, che non vuol dire assenza di doveri ma inesistenza di condizionamenti di qualsiasi natura: economici, psicologici, sociali. La mia esperienza di Avvocato mi suggerisce però che l’Amore, molto spesso, è male interpretato e malinteso e quindi può diventare fonte di dolore; è proprio a questo tema che ho dedicato il mio ultimo libro “Calci nel cuore””. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Annamaria Bernardini De Pace (ex suocera e avvocato di Raoul Bova), chi è l'ex marito Francesco Giordano: "Era il mio professore"