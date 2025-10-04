Anna Foglietta | A Venezia gli sponsor facevano saltare contratti se indossavi una kefiah sul red carpet

Anna Foglietta ospite al festival di Fanpage "Rumore". L'attrice ha parlato del clima pesante sul tema Gaza alla mostra del Cinema di Venezia, dove lei era stata fermata dai carabinieri che le avevano sequestrato una bandiera palestinese: "Mi sono sentita sola, poi tanti colleghi hanno trovato coraggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Liberi sulla Carta dal 12 al 14 settembre a Roma con Anna Foglietta, Giuliana Sgrena, Maria Grazia Calandrone

“Women in Cinema Award” a Silvio Soldini, Anna Foglietta e Romana Maggiora Vergano

Venezia 82, Women in Cinema Award 2025: riconoscimenti a Julia Ducournau, Silvio Soldini, Anna Foglietta e Romana Maggiora Vergano

Anna Foglietta per la 14ª Edizione di “Tracce di Donna” . . . Una, nessuna, centomila volte contro ogni violenza. 17 Ottobre 2025 Ingresso 20.30 | Sipario ore 21 Cinema Teatro dei Trulli – Alberobello Siamo felicissimi di annunciarvi la 14° edizione d - facebook.com Vai su Facebook

Anna Foglietta: 'Dobbiamo essere militanti per salvare l'umanità. Per Gaza dobbiamo lottare in difesa del diritto alla vita' #ANSA - X Vai su X

Anna Foglietta: “A Venezia gli sponsor facevano saltare contratti se indossavi una kefiah sul red carpet” - L’attrice ha parlato del clima pesante sul tema Gaza alla mostra del Cinema di Venezia, dove lei era stata fermata dai carabinieri che le avevano ... Riporta fanpage.it

Anna Foglietta a Una, Nessuna, Centomila, il monologo per Gaza: «Se un bambino soffre, soffre il mondo intero, se un bambino muore, muore il mondo intero» - Durante il concerto benefico, ideato da Fiorella Mannoia, volto simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, l’attrice ha fatto appello alla responsabilità collettiva ... Si legge su vanityfair.it