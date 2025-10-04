Anna Foglietta | A Venezia gli sponsor facevano saltare contratti se indossavi una kefiah sul red carpet

Anna Foglietta ospite al festival di Fanpage "Rumore". L'attrice ha parlato del clima pesante sul tema Gaza alla mostra del Cinema di Venezia, dove lei era stata fermata dai carabinieri che le avevano sequestrato una bandiera palestinese: "Mi sono sentita sola, poi tanti colleghi hanno trovato coraggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

