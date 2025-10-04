l’addio di hulu: fine di un’epoca per gli appassionati di anime. Nel panorama dello streaming digitale, alcuni servizi hanno segnato profondamente le abitudini degli utenti. Tra questi, Hulu ha rappresentato una piattaforma importante per la distribuzione di contenuti di alta qualità, inclusi numerosi titoli di anime. A partire dal 2026, si prepara un cambiamento rilevante che coinvolgerà milioni di spettatori e appassionati del genere. l’uscita progressiva dell’app Hulu e la fusione con Disney+. Secondo quanto comunicato da fonti attendibili, Hulu annuncia il suo trasferimento verso una strategia più integrata con il servizio Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anime streaming: la fine di hulu e come si evolve il panorama dell’intrattenimento