Anime che hanno plasmato l’industria dell’intrattenimento moderno
Il mondo dell’animazione giapponese ha conosciuto un’evoluzione significativa, passando da una nicchia culturale a un fenomeno globale di grande impatto. La popolarità di personaggi come Goku e Luffy si è equiparata a quella di icone internazionali quali Spider-Man o Darth Vader. Le fiere dedicate all’anime attirano migliaia di appassionati, mentre le piattaforme streaming si contendono i diritti esclusivi per la trasmissione di serie e film. l’evoluzione dell’animazione giapponese: tappe fondamentali. dalla sperimentazione degli anni ’60 alla diffusione mondiale. Il percorso storico dell’anime comprende diverse fasi: negli anni ’60 si sono affermate opere più sperimentali, mentre negli anni ’70 il genere mecha ha dominato l’offerta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
