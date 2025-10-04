«M ia madre collezionava ceramiche, forse la mia passione è nata osservandola, così già da bambina avevo iniziato una raccolta di piccole scatoline portapillole. Mio padre aveva un’azienda, mi sono laureata in economia e commercio e sono andata a lavorare con lui. Avevo due modelli che indicavano due strade. Avrei dovuto archiviare quella passione infantile, ma durante un viaggio in America scopro i gioielli degli anni ’30: erano irresistibili, inizio ad acquistarli. Nel ’92 accompagno Rosangela Cochrane, amica e mentore, a Londra e m’innamoro dell’arte contemporanea: incontro i galleristi e gli artisti nei loro studi, cerco di capire cosa c’è dietro il loro lavoro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anima della Fondazione che porta il suo nome e quello di suo marito, la mecenate celebra 30 anni di avventure nel mondo della creatività. Dal sostegno ai giovani artisti, alla committenza per la produzione di sempre nuove opere. Le abbiamo chiesto di ripercorrere la strada fatta e di raccontarci le prossime sfide. Ci ha parlato del principio che la guida: creare una comunità tra arte e pubblico