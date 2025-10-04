Angelo Gigli | Io il basket l' Nba e quella volta con Totti

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista ad Angelo Gigli, ex cestista italiano, che ha incontrato i ragazzi della Asdo Don Orione Basket di Roma nell'ambito dell'iniziativa "Tutti in campo" del Gruppo Selex. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

angelo gigli io il basket l nba e quella volta con totti

© Gazzetta.it - Angelo Gigli: "Io, il basket, l'Nba e quella volta con Totti..."

In questa notizia si parla di: angelo - gigli

Basket: Roma, Gigli ancora ai box - ''L'azzurro Angelo Gigli si e' sottoposto questa sera ad un'artroscopia per una pulizia della cartilagine al ginocchio destro''. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Angelo Gigli Io Basket