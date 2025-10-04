Andrea Sempio deve svegliarsi Garlasco avviso a sorpresa per lui | glielo dicono in diretta tv

Il caso Garlasco continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Nella puntata di Far West, andata in onda il 3 ottobre su Rai 3 e condotta da Salvo Sottile, si è tornati a parlare della posizione di Andrea Sempio e della strategia difensiva adottata. “La famiglia Sempio dovrebbe chiamare un penalista serio che li tiri fuori da questa situazione”, è stato detto in diretta, sottolineando come la gestione della comunicazione del caso stia sollevando più dubbi che certezze. L’ospite della trasmissione, Selvaggia Lucarelli, ha analizzato la linea difensiva dell’avvocato Massimo Lovati, giudicandola ormai inadatta al momento processuale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it