Andrea Sempio deve svegliarsi Garlasco avviso a sorpresa per lui | glielo dicono in diretta tv
Il caso Garlasco continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Nella puntata di Far West, andata in onda il 3 ottobre su Rai 3 e condotta da Salvo Sottile, si è tornati a parlare della posizione di Andrea Sempio e della strategia difensiva adottata. “La famiglia Sempio dovrebbe chiamare un penalista serio che li tiri fuori da questa situazione”, è stato detto in diretta, sottolineando come la gestione della comunicazione del caso stia sollevando più dubbi che certezze. L’ospite della trasmissione, Selvaggia Lucarelli, ha analizzato la linea difensiva dell’avvocato Massimo Lovati, giudicandola ormai inadatta al momento processuale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: andrea - sempio
Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero
Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”
Andrea Sempio, nella foto di classe al liceo la soluzione del delitto di Garlasco?
Una scelta, quella dell’ex comandante dei Ris di Parma, che fa seguito a quella di lasciare l’incarico di consulente di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco, parla il nuovo consulente di Andrea Sempio "Se il DNA fosse suo sarebbe poco e da inquinamento" #Mattino5 - X Vai su X
Garlasco, per Marchetto nel 2008 Andrea Sempio non fu indagato perché "il colpevole doveva essere Stasi" - Secondo l'ex maresciallo Marchetto Andrea Sempio non venne indagato per il delitto di Garlasco perché "il colpevole doveva essere Alberto Stasi" ... Riporta virgilio.it
Andrea Sempio nelle intercettazioni mai trascritte: «C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti. Le domande? Erano dalla mia» - Nuovi elementi sul caso Garlasco emergono dalle intercettazioni fatte ascoltare mercoledì durante la trasmissione Chi l’ha visto? Si legge su msn.com