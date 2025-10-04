Andrea Kimi Antonelli recita il mea culpa | Potevo fare la pole sono andato oltre il limite e ho sbagliato
Andrea Kimi Antonelli è soddisfatto dopo aver conquistato la quarta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le Mercedes hanno brillato e hanno saputo tenersi dietro Max Verstappen e le McLaren. La pole position sulla pista di Singapore porta la firma di George Russell che ha fermato i cronometri sull’1:29.158 (nuovo record della pista) con 182 millesimi di margine su Max Verstappen, quindi terzo Oscar Piastri a 366 millesimi, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 379. Quinta posizione per Lando Norris a 428, sesto Lewis Hamilton a 530, quindi settimo Charles Leclerc a 626. 🔗 Leggi su Oasport.it
L'ottimo avvio di campionato aveva illuso Andrea Kimi Antonelli che l'adattamento in Formula 1 sarebbe stato più facile del previsto. Le conseguenze di ciò, tuttavia, l'italiano le ha pagate durante un'estate complicata. - facebook.com Vai su Facebook
