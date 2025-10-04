Andrea Gentili l’appello a Chi l’ha visto? | Chiunque abbia notizie si faccia avanti | VIDEO
Segnalazione alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? sulla scomparsa di Andrea Gentili, l’82enne di cui non si hanno più notizie da venerdì 26 settembre. Da otto giorni proseguono senza sosta le ricerche nei dintorni di Calcata, ma dell’uomo ancora nessuna traccia.La moglie a Chi l'ha visto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: andrea - gentili
Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata, ricerche a tappeto
Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto
Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, chi è l'83enne svanito nel nulla vicino Viterbo
Continuano senza sosta le ricerche di Andrea Gentili, scomparso da 6 giorni da Calcata. Ringraziamo ancora tutti i Volontari, le squadre, le Associazioni e le Forze dell' Ordine impegnati costantemente. Ricordiamo l'importanza a chiunque avesse informazioni - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Gentili scomparso dopo il pranzo in famiglia a Calcata: ricerche anche nei boschi https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/andrea_gentili_scomparso_calcata_zagarolo-424880581/?rss&ref=twhl… - X Vai su X