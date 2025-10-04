Andrea Casagranda al Giro dell’Emilia ricorda papà Stefano | Grazie per avermi insegnato come vivere

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La figlia dell’ex professionista trentino, morto mercoledì, ha corso la classica emiliana come voleva il padre: "Spero di essere forte anche solo la metà di quanto lo sei stato tu". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

andrea casagranda giro dell8217emiliaGIRO DELL'EMILIA. ANDREA CASAGRANDA IN CORSA COME AVREBBE VOLUTO PAPÀ STEFANO - Al suo fianco il compagno Giulio Pellizzari, che punta alla vittoria per ricordare l'ex corridore scomparso l'1 ottobre ... Scrive tuttobiciweb.it

