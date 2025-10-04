E’ alta tensione in Belgio per Anderlecht – Standard Liegi in programma domenica. Al Lotto Park si annuncia un’atmosfera infuocata non solo per il valore sportivo della sfida, ma anche per il ritorno dei tifosi ospiti sugli spalti dopo un’assenza durata un anno e mezzo. Ne scrive il portale belga Het Nieuwsblad Il ritorno dei tifosi allo stadio Dopo gli scontri seguiti alla sfida di coppa del dicembre 2023, Anderlecht e Standard Liegi avevano deciso di vietare la presenza di tifosi ospiti fino al termine della stagione 202425. Con la scadenza di quella misura, circa 700 sostenitori dello Standard Liegi torneranno a Bruxelles domenica per sostenere la propria squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anderlecht-Standard, in Belgio torna il derby della paura (e con i tifosi sugli spalti)