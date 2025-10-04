Ancora una moschea abusiva cosa hanno scoperto Cisint e Ceccardi | Allarme Islam radicale | VIDEO

Ancora una moschea abusiva, ancora un luogo di radicalizzazione, ancora un luogo dove si predica la sottomissione. “La moschea irregolare di Pontedera si aggiunge al già allarmante panorama nazionale", spiegano in questo video Anna Maria Cisint e Susanna Ceccardi. europarlamentari della Lega. QUesti luoghi di culto non ufficiali "sono veri e propri centri di radicalizzazione dove si predica anche contro l'Occidente per l'applicazione della Sharia. In assenza dell'Intesa tra Stato e religione, queste strutture sono di fatto irregolari e vanno chiuse.?Luoghi del genere diventano inevitabilmente terreno fertile per la sottomissione, la radicalizzazione e l'illegalità - affermano le due leghiste - La Toscana di Giani, invece, ha spalancato le porte a queste moschee, celebrandone addirittura l'apertura". 🔗 Leggi su Iltempo.it

