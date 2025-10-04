Ancora un tragico incidente in Maremma un morto e due feriti

Ancora sangue sulle strade della Maremma. Questa mattina poco prima delle 9 un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla strada provinciale del Cipressino nei pressi di Cinigiano, all'altezza della località Santa Rita. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è poi schiantata contro un albero. A perdere la vita un uomo di 83 anni.

Un ragazzo di 17 anni è morto in un tragico incidente stradale. La vittima, Mattia Nicholas Liguori, stando a quanto si apprende, stava tornando a casa dopo aver partecipato alla manifestazione pro Pal a sostegno di Flotilla. La tragedia si è consumata in Cors - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un tragico incidente in Maremma, un morto e due feriti - Questa mattina poco prima delle 9 un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla

