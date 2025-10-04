Andrea Zini, esterno d’attacco biancorosso, settimana dopo settimana si sta conquistando lo spazio che merita. Tutta una questione di forma fisica, come racconta: "Inizialmente sono rimasto indietro rispetto agli altri. Ho avuto un problema al terzo giorno di preparazione, non ho giocato le amichevoli che servono a prendere confidenza con il campo, e quando stavo riprendendo la forma, alla prima partita sono uscito per un altro infortunio. Adesso sto bene e spero che di intoppi non ce ne siano più, voglio arrivare presto alla mia forma migliore. Sono sereno e sicuro di quello che posso dare". A Castelfidardo la quarta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, Andrea Zini ex Recanatese: "L’obiettivo? Vincere il campionato"