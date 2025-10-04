Ancona Andrea Zini ex Recanatese | L’obiettivo? Vincere il campionato
Andrea Zini, esterno d’attacco biancorosso, settimana dopo settimana si sta conquistando lo spazio che merita. Tutta una questione di forma fisica, come racconta: "Inizialmente sono rimasto indietro rispetto agli altri. Ho avuto un problema al terzo giorno di preparazione, non ho giocato le amichevoli che servono a prendere confidenza con il campo, e quando stavo riprendendo la forma, alla prima partita sono uscito per un altro infortunio. Adesso sto bene e spero che di intoppi non ce ne siano più, voglio arrivare presto alla mia forma migliore. Sono sereno e sicuro di quello che posso dare". A Castelfidardo la quarta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ancona - andrea
Zes, sarà vera gloria? Andrea Nobili (Avs) lancia l'allarme: «Ancona e il suo porto escluse dal provvedimento»
Andavano in Croazia, Andrea Bruglia cade dalla barca e viene risucchiato dall'elica: muore davanti alla costa di Ancona davanti a figlio e tre amici
Chi era Andrea Bruglia, il velista morto risucchiato dall’elica della sua barca a vela ad Ancona
Appuntamento con Agnese Santarelli ed Andrea Nobili (candidat? nel collegio di Ancona per #AlleanzaVerdiSinistra) per dialogare con Francesco Rubini (consigliere comunale di Ancona per Altra Idea di Città) su area marina protetta e molo clementino. Gi - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, Andrea Zini ex Recanatese: "L’obiettivo? Vincere il campionato" - Andrea Zini, esterno d’attacco biancorosso, settimana dopo settimana si sta conquistando lo spazio che merita. Come scrive ilrestodelcarlino.it
L’Ancona punta tutto sul mercato. Arriva Zini per rinforzare l’attacco - Ci sarebbe anche l’attaccante ex Recanatese Andrea Zini tra quelli che dovrebbero indossare al più presto la maglia dell’Ancona. Lo riporta ilrestodelcarlino.it