anci 8 campani ammessi al master per amministratori pubblici

Da ottobre 2025 ad aprile 2026, tra giornate di lavoro alternate in presenza e in remoto, i quaranta selezionati più meritevoli – sceltitra centinaia di candidature pervenute da tutto il Paese – affronteranno lezioni teoriche, case studies e workshop. Le regioni sono tutte degnamente rappresentate ma, certamente, la Campania annovera la rappresentanza più numerosa, con ben otto partecipanti: Fabiana Alfano, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria la Carità (NA); Antonio Delle Grazie, vice-sindaco di San Michele di Serino (AV); Perla Fontanella, assessore municipale ad Afragola (NA); Giovanni Gaeta, vice-sindaco di Montoro (AV); Chiara Polcaro, consigliere comunale di Candida (AV); Clemente Primiano, sindaco di Casamarciano (NA); Massimo Russo, presidente del Consiglio Comunale di Nola (NA) e, infine, anche Salvatore Palmese, consigliere della IX Municipalità del Comune di Napoli che, di corsi di formazione di ANCI, non ne perde uno: infatti ha appena concluso il master internazionale Imago.

