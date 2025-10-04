Anche Praga svolta a destra | in testa Babis il Trump ceco che canta i Ricchi e Poveri video
La destra in testa secondo le prime proiezioni alle elezioni politiche conclusesi alle 14 nella Repubblica Ceca. Il partito sovranista Ano di Andrea Babis, ribattezzato dai media internazionali come il Trump ceco, già dato come favorito dai sondaggi, sfiora quasi il 40% dei consensi. Notevole l’affluenza ai seggi. Leggi anche "A Praga muto nella piazza c'è Jan". Palach, l'eroe della libertà che solo la destra non volle censurare. "Comunisti assassini!": e 40 anni fa Alain Escoffier diventò torcia umana (video). Le prime proiezioni. Secondo i primi risultati dopo la chiusura dei seggi il partito Ano di Andrej Babis sarebbe al primo posto con il 38,46% dei voti, come ampiamente previsto dai sondaggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: praga - svolta
Oltre 400 professionisti della visione provenienti da 30 Paesi stanno partecipando a Praga al lancio ufficiale delle lenti settimanali Precision7 di Alcon. - facebook.com Vai su Facebook
Praga svolta a destra - sinistra, dopo una campagna elettorale dominata dalla crisi e dall'indebitamento pubblico, e una sostanziale vittoria della destra. Scrive ilmanifesto.it
Austria al voto in recessione, destra populista in testa nei sondaggi per tornare al potere - L’interrogativo chiave delle elezioni austriache, che domenica 29 settembre chiameranno 6,3 milioni di elettori a rinnovare la Camera bassa del Parlamento, è nello slogan ... Segnala ilsole24ore.com