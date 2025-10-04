Anche il soccorso alpino Gdf per le ricerche di Marianna Bello la 38enne dispersa a Favara dopo il nubifragio

Proseguono per il quarto giorno le ricerche della trentottenne travolta mercoledì mattina dalla piena d’acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara. Lo spiegamento di forze è stato ulteriormente rafforzato: si scava, si draga e si perlustra senza sosta in quella che è ormai una corsa contro il tempo. E’ arrivato anche il nucleo di soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Anche il soccorso alpino Gdf per le ricerche di Marianna Bello, la 38enne dispersa a Favara dopo il nubifragio

