anche il soccorso alpino gdf per le ricerche di marianna bello la 38enne dispersa a favara dopo il nubifragio

Proseguono per il quarto giorno le ricerche della trentottenne travolta mercoledì mattina dalla piena d'acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara. Lo spiegamento di forze è stato ulteriormente rafforzato: si scava, si draga e si perlustra senza sosta in quella che è ormai una corsa contro il tempo. E' arrivato anche il nucleo di soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi,.

