Anche da Ventotene un appello per la pace in Palestina
Anche Ventotene si mobilita per il popolo palestinese e contro il genocidio a Gaza. Sabato 4 ottobre, in occasione della grande manifestazione in programma a Roma - alcuni residenti hanno organizzato un presidio a cui ha annunciato la sua adesione anche il Ventotene Open Festival, l’evento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: ventotene - appello
Da Ventotene un appello alla pace: il VOF si chiude con un atto di solidarietà al popolo palestinese Il Festival si unisce al presidio cittadino del 4 ottobre per riaffermare i valori universali della pace, cooperazione e giustizia che da sempre lo animano Roma, 3 - facebook.com Vai su Facebook
Fragilità sociali e avventure educative: l’Europa si occupi di noi - dom 14 settembre la Carovana40 di Exodus fa tappa a #Ventotene. I miei ragazzi hanno scritto una lettera appello per il Presidente del @Europarl_IT Roberta Metsolae e la vice Pina Picierno - X Vai su X
Sfilano i tremila per la Palestina. Bandiere, fumogeni e slogan: "Siamo tanti, vogliamo la pace" - Dalla stazione, punto di raccolta, fino a piazza del municipio con tappa davanti alla prefettura. Riporta msn.com
Dal centrosinistra l'appello per Pace e Palestina - Verrà discussa in Consiglio Regionale dopodomani, il 26 giugno, la mozione 152, firmata da tutti gli esponenti dell’opposizione, civica e centrosinistra. Si legge su rainews.it