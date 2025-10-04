Anche da Ventotene un appello per la pace in Palestina

Latinatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Ventotene si mobilita per il popolo palestinese e contro il genocidio a Gaza. Sabato 4 ottobre, in occasione della grande manifestazione in programma a Roma - alcuni residenti hanno organizzato un presidio a cui ha annunciato la sua adesione anche il Ventotene Open Festival, l’evento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ventotene - appello

ventotene appello pace palestinaSfilano i tremila per la Palestina. Bandiere, fumogeni e slogan: "Siamo tanti, vogliamo la pace" - Dalla stazione, punto di raccolta, fino a piazza del municipio con tappa davanti alla prefettura. Riporta msn.com

Dal centrosinistra l'appello per Pace e Palestina - Verrà discussa in Consiglio Regionale dopodomani, il 26 giugno, la mozione 152, firmata da tutti gli esponenti dell’opposizione, civica e centrosinistra. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ventotene Appello Pace Palestina