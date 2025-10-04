Anche Calci ricorda Vera Vigevani Jarach simbolo delle ‘Madres de Plaza de Mayo’

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa di Vera Vigevani Jarach, partigiana della memoria e testimone instancabile di coraggio, resistenza e pace. Costretta a rifugiarsi in Argentina a causa delle leggi razziali, Vigevani trovò nel movimento delle Madres de Plaza de Mayo la sua nuova battaglia di vita, dopo la tragica perdita della figlia, vittima delle sparizioni forzate e della brutale repressione della dittatura militare argentina. Nel 2018 Vera fu ospite a Calci su invito dell’Anpi, accolta con grande calore al teatro Valgraziosa, gremito di studenti e cittadinanza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

