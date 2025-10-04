Amorim vede il licenziamento | I giocatori credono più ai giornali che a me credono alla storiella del modulo
Ruben Amorim ha ammesso che il consiglio d’amministrazione del Manchester United lo licenzierà se continuerà a perdere partite e ha aggiunto che le critiche dei commentatori stanno cominciando a influenzare i suoi giocatori. Ne parla il Times ricordando i pessimi risultati del tecnico portoghese. Le dichiarazioni di Ruben Amorim. «Nessuno qui è ingenuo. Sappiamo che servono risultati per continuare il progetto», ha detto Amorim che ha vinto solo 9 delle 33 partite di campionato da quando è arrivato a Manchester nel novembre scorso. La squadra è quattordicesima con soli due successi su nove partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: amorim - vede
