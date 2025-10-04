AMIGA AmiDuke AGA | Duke Nukem 3D Arriva sull’Amiga 68k!

La comunità Amiga ha un nuovo, eccezionale motivo per festeggiare:  AmiDuke AGA, il porting del mitico sparatutto in prima persona  Duke Nukem 3D, è ora disponibile su Aminet per le macchine 68k! Sviluppato da  NovaCoder, questo port si basa su un’antica versione per Atari, arricchita con funzionalità più moderne prese dal progetto  Chocolate Duke. Il risultato è un’esperienza di gioco incredibilmente fedele all’originale PC, portata sul nostro amato hardware. Cosa è AmiDuke AGA?. AmiDuke AGA è la conversione del classico Duke Nukem 3D, ottimizzata per girare su  Amiga con chipset AGA. È un’impresa tecnica notevole, che permette di rivivere le avventure del duro Duke su hardware retro, pur richiedendo una macchina piuttosto potente per funzionare al meglio. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

